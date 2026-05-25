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Hoje é Dia dos Açores e há sopas do Espírito Santo em Ponta Delgada

25 mai, 2026 - 07:47 • Lusa

Efeméride é assinalada na ilha de São Miguel com uma sessão solene durante na qual terá lugar a atribuição de condecorações e um almoço onde serão servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo.

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O Dia dos Açores é esta segunda-feira assinalado em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, com uma sessão solene durante na qual terá lugar a atribuição de condecorações e um almoço onde serão servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo.

A sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores está marcada para as 10h30 locais (mais uma hora em Lisboa), no Teatro Micaelense, e terá intervenções dos representantes dos grupos parlamentares, do presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, e do líder da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia.

Após as intervenções, serão impostas 25 insígnias honoríficas açorianas distinguindo cidadãos e pessoas coletivas que se tenham destacado "por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou por serviços prestados à região", segundo uma nota da ALRAA.

Serão atribuídas seis insígnias autonómicas de reconhecimento, duas de mérito profissional, três de mérito industrial, comercial e agrícola, e 14 de mérito cívico.

A insígnia autonómica de reconhecimento vai ser entregue a Daniel da Ponte, Emanuel Jorge Botelho, Jorge Eduardo de Abreu Pamplona Forjaz, Luís Manuel Arruda, Paulo Henrique Campos Matos e Ronald Dan Kouchi.

Duarte Manuel Ávila Severino Soares e Maria Teresa Silveira Dias Flor-de-Lima recebem a insígnia autonómica de mérito profissional, enquanto Jorge Alberto Serpa da Costa Rita, José Guilherme Jorge da Costa e Primitivo Marques recebem a insígnia de mérito industrial, comercial e agrícola.

A ALRAA vai ainda distinguir por mérito cívico a Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores (APACDAA), a Associação dos Emigrantes Açorianos (AEA), a Associação dos Imigrantes dos PALOP nos Açores (AIPA), o Clube Naval de Ponta Delgada, a CRESAÇOR - Cooperativa Regional de Economia Solidária, o Lar das Criancinhas da Horta, a Sociedade União Urzelinense, o Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, a UMAR Açores - Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres e o Vitória Futebol Clube.

A mesma distinção vai ainda ser atribuída a Edmundo Manuel Pacheco (a título póstumo), João Manuel Aranda e Silva, Maria Amélia da Costa e Régis Albino Marques Gomes.

No final da cerimónia de entrega das insígnias autonómicas serão interpretados os hinos dos Açores e de Portugal, pelo Coro de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

Após a sessão solene, as comemorações do Dia da Região dos Açores prosseguem com o tradicional almoço das Sopas em Honra do Divino Espírito Santo, será servido no Pavilhão do Mar.

As comemorações são uma organização conjunta da ALRAA e do Governo Regional, na sequência da instituição do Dia da Região Autónoma, em 1980, para comemorar a açorianidade e a autonomia.

A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.

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