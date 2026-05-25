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Homem apanhado escondido junto a incêndio em Penafiel fica em prisão domiciliária

25 mai, 2026 - 15:26 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 46 anos, terá ateado fogo com chama direta numa zona florestal em Guilhufe, colocando várias habitações em perigo.

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Um homem de 46 anos ficou em prisão domiciliária por suspeitas de ter provocado um incêndio florestal na localidade de Guilhufe, no concelho de Penafiel.

A Polícia Judiciária (PJ) refere, em comunicado, que o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, aguardando em estabelecimento prisional até à operacionalização dos meios de controlo associados à medida de coação.

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A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração do Grupo de Trabalho de Redução das Ignições Florestais, dos Bombeiros Voluntários de Penafiel e da GNR de Penafiel.

Segundo a investigação, o homem terá provocado o incêndio “com recurso a chama direta” no interior de uma densa mancha florestal, colocando em perigo várias habitações situadas junto à zona ardida.

As autoridades indicam que o incêndio gerou “elevado alarme social”, mas foi detetado numa fase inicial por populares, permitindo uma rápida intervenção dos bombeiros e evitando consequências mais graves.

Durante os trabalhos de combate às chamas, os bombeiros encontraram o suspeito escondido nas imediações do foco de incêndio, tendo alertado de imediato a GNR.

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