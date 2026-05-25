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Homem apanhado escondido junto a incêndio em Penafiel fica em prisão domiciliária
25 mai, 2026 - 15:26 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 46 anos, terá ateado fogo com chama direta numa zona florestal em Guilhufe, colocando várias habitações em perigo.
Um homem de 46 anos ficou em prisão domiciliária por suspeitas de ter provocado um incêndio florestal na localidade de Guilhufe, no concelho de Penafiel.
A Polícia Judiciária (PJ) refere, em comunicado, que o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, aguardando em estabelecimento prisional até à operacionalização dos meios de controlo associados à medida de coação.
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A detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração do Grupo de Trabalho de Redução das Ignições Florestais, dos Bombeiros Voluntários de Penafiel e da GNR de Penafiel.
Segundo a investigação, o homem terá provocado o incêndio “com recurso a chama direta” no interior de uma densa mancha florestal, colocando em perigo várias habitações situadas junto à zona ardida.
As autoridades indicam que o incêndio gerou “elevado alarme social”, mas foi detetado numa fase inicial por populares, permitindo uma rápida intervenção dos bombeiros e evitando consequências mais graves.
Durante os trabalhos de combate às chamas, os bombeiros encontraram o suspeito escondido nas imediações do foco de incêndio, tendo alertado de imediato a GNR.
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