Homem mata companheira e suicida-se no Porto

25 mai, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos

PSP encontrou os dois cadáveres numa habitação em Campanhã. Caso estará relacionado com motivos passionais.

Uma mulher foi morta à facada pelo companheiro na noite deste domingo, numa habitação na zona de Campanhã, no Porto. O suspeito acabou depois por se suicidar, segundo avançou o Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, a PSP foi chamada ao local cerca das 23h30. Quando os agentes chegaram à residência, encontraram a mulher já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por uma arma branca.

O corpo do companheiro também foi encontrado no interior da habitação. Os primeiros indícios recolhidos pelas autoridades apontam para que o homem se tenha suicidado por enforcamento após o homicídio.

As autoridades admitem que o crime tenha ocorrido num contexto passional. Para já, não haverá registo de denúncias anteriores de violência doméstica relacionadas com o casal.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades competentes.

