- Noticiário das 12h
- 25 mai, 2026
-
Homem mata companheira e suicida-se no Porto
25 mai, 2026 - 11:08 • Olímpia Mairos
PSP encontrou os dois cadáveres numa habitação em Campanhã. Caso estará relacionado com motivos passionais.
Uma mulher foi morta à facada pelo companheiro na noite deste domingo, numa habitação na zona de Campanhã, no Porto. O suspeito acabou depois por se suicidar, segundo avançou o Jornal de Notícias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com o jornal, a PSP foi chamada ao local cerca das 23h30. Quando os agentes chegaram à residência, encontraram a mulher já sem vida, com múltiplos ferimentos provocados por uma arma branca.
O corpo do companheiro também foi encontrado no interior da habitação. Os primeiros indícios recolhidos pelas autoridades apontam para que o homem se tenha suicidado por enforcamento após o homicídio.
As autoridades admitem que o crime tenha ocorrido num contexto passional. Para já, não haverá registo de denúncias anteriores de violência doméstica relacionadas com o casal.
O caso está agora a ser investigado pelas autoridades competentes.
- Noticiário das 12h
- 25 mai, 2026
-