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Fogo
Incêndio nos armazéns DHL na zona de Vialonga
25 mai, 2026 - 13:46 • Marisa Gonçalves Redação
Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros. O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira.
(Em atualização)
Um incêndio deflagrou, nesta segunda-feira, na zona de Vialonga/Alverca, em Vila Franca de Xira. O incêndio, de foro industrial, estará a consumir os armazéns da DHL, que recentemente já tinham sofrido um incêndio.
De acordo com o comandante Bartolomeu Castro, do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da Proteção Civil, as chamas provocaram ferimentos ligeiros num bombeiro e os meios foram reforçados, no local, dada a dimensão do fogo.
"Confirma-se um bombeiro ferido leve, vítima de trauma e que já foi evacuado para o hospital de Vila Franca de Xira.
"Aumentámos os meios no teatro de operações. Temos 40 veículos e 111 operacionais envolvidos no combate. O incêndio propagou-se para outro armazém adjacente. Trata-se de um complexo de várias empresas de logística. Os alertas que temos de populares, como ponto de referência são os armazéns da DHL e foi identificado como um incêndio na cobertura", adianta à Renascença.
O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira.
No passado dia 1 de maio, um incêndio de grandes dimensões deflagrou nos mesmos armazém da empresa DHL, junto às portagens da A1 no concelho de Vila Franca de Xira.
O alerta foi dado pelas 11h51 e, por volta das 13h40, entrou em fase de rescaldo. Não causou feridos e os estragos ficaram limitados à cobertura.
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