Incêndio nos armazéns DHL na zona de Vialonga

(Em atualização)

Um incêndio deflagrou, nesta segunda-feira, na zona de Vialonga/Alverca, em Vila Franca de Xira. O incêndio, de foro industrial, estará a consumir os armazéns da DHL, que recentemente já tinham sofrido um incêndio.

De acordo com o comandante Bartolomeu Castro, do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da Proteção Civil, as chamas provocaram ferimentos ligeiros num bombeiro e os meios foram reforçados, no local, dada a dimensão do fogo.

"Confirma-se um bombeiro ferido leve, vítima de trauma e que já foi evacuado para o hospital de Vila Franca de Xira.





"Aumentámos os meios no teatro de operações. Temos 40 veículos e 111 operacionais envolvidos no combate. O incêndio propagou-se para outro armazém adjacente. Trata-se de um complexo de várias empresas de logística. Os alertas que temos de populares, como ponto de referência são os armazéns da DHL e foi identificado como um incêndio na cobertura", adianta à Renascença.

Não há registo de feridos, até ao momento.

O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira.