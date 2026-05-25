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Incêndio nos armazéns DHL na zona de Vialonga

25 mai, 2026 - 13:46 • Redação

O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira.

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(Em atualização)

Um incêndio deflagrou nesta segunda-feira na zona de Vialonga/Alverca, em Vila Franca de Xira. O incêndio, de foro industrial, estará a consumir os armazéns da DHL, que recentemente já tinham sofrido um incêndio.

Segundo a Proteção Civil estão 24 viaturas no local apoiadas por 72 operacionais. Não há registo de feridos, até ao momento.
Já fonte dos Bombeiros de Vialonga detalhou que as chamas se propagaram a alguns armazéns contíguos.
O alerta foi dado às 12h55 desta segunda-feira.

No passado dia 1 de maio, um incêndio de grandes dimensões deflagrou nos mesmos armazém da empresa DHL, junto às portagens da A1 no concelho de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado pelas 11h51 e, por volta das 13h40, entrou em fase de rescaldo. Não causou feridos e os estragos ficaram limitados à cobertura.

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