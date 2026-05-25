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Meteorologia

IPMA coloca 7 distritos em aviso amarelo por causa do calor na 3.ª feira

25 mai, 2026 - 22:45 • Redação, com Lusa

Temperaturas vão subir nos próximos dias. Na quarta-feira, todo o país vai estar em aviso amarelo, à exceção de Faro.

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Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar a partir de terça-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que se estende aos restantes distritos, à exceção de Faro, a partir de quarta-feira.

O aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" vigora até às 18h00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Em Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre começa às 9h00 de terça-feira.

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Nos restantes distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, o aviso amarelo começa às 9h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para terça-feira, a temperatura máxima pode atingir os 38 graus em Évora e Santarém, 37 graus em Setúbal e 36 em Lisboa.

O IPMA prevê, para quarta-feira, 38 graus de máxima em Évora e de 36 em Lisboa, Santarém, Portalegre e Castelo Branco.

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