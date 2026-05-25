MEO confirma falhas no serviço de televisão em várias zonas do país

O serviço de televisão da MEO encontrava-se esta segunda-feira com falhas, de acordo com relatos registados em várias zonas do país. A operadora garante estar a trabalhar para resolver o problema.

"A MEO confirma uma afetação parcial do serviço de televisão", refere a operadora em resposta por escrito à Renascença.

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As equipas técnicas da MEO estão "totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas", refere a empresa de telecomunicações.

De acordo com relatos recolhidos pela agência Lusa, o serviço de televisão através da box Android estava sem funcionar pelas 20h30 desta segunda-feira.

O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou nas últimas horas vários relatos de avaria no serviço de televisão da MEO.

Os primeiros relatos de avaria reportados nesta plataforma foram publicados pelas 18h00.

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental referem que estão sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.