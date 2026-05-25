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PJ desmantela grupo de traficantes no Norte e apreende “droga da violação”

25 mai, 2026 - 14:48 • Olímpia Mairos

Suspeitos, entre os quais um antigo agente policial, distribuíam cocaína, haxixe e drogas sintéticas na zona norte do país e tinham ligações a Espanha.

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A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um grupo de três pessoas suspeitas de tráfico de droga no Norte do país, numa operação conduzida pela Diretoria do Norte da PJ que culminou com a detenção dos suspeitos e a apreensão de várias substâncias ilícitas.

Segundo a PJ, os elementos recolhidos durante a investigação permitiram apurar que o grupo tinha ligações a Espanha e se dedicava à distribuição de diferentes tipos de droga, nomeadamente cocaína, haxixe e drogas sintéticas.

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Entre os detidos encontra-se um antigo agente policial, que já tinha sido detido anteriormente pela PJ pela prática de crimes de roubo.

Durante a operação foram ainda apreendidos vários frascos contendo gama-butirolactona (GBL), uma substância utilizada como precursor da produção de GHB, conhecida como “droga da violação”.

A Polícia Judiciária explica que a GBL “provoca efeitos semelhantes” aos da GHB, embora “ao contrário da GHB, não esteja prevista na legislação como substância proibida”.

Os três detidos, com idades entre os 40 e os 46 anos, e residentes na área do Grande Porto, foram presentes a primeiro interrogatório judicial.

Como medidas de coação, o tribunal determinou a proibição de contactos entre os arguidos e apresentações semanais às autoridades.

A investigação prossegue sob direção do DIAP do Porto.

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