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Projeto europeu arranca em Lisboa para reforçar literacia digital e travar desinformação

25 mai, 2026 - 10:52 • Lusa

A iniciativa terá o primeiro evento em Portugal nos dias 27 e 28 de maio, através do seminário "Desinformação na Nova Era Digital", que abordará temas como os desafios da literacia mediática, o impacto da IA e os riscos associados à circulação de informação em ambiente digital.

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Um projeto europeu para combater a desinformação e reforçar a literacia digital e mediática arranca esta semana em Portugal, com um seminário no Iscte, em Lisboa, dirigido a estudantes, profissionais e à comunidade em geral.

O projeto FAMA -- "Empoderando Cidadãos Informados | Empoderando Democracias Europeias" -- é financiado pela União Europeia (UE) e reúne parceiros de Portugal, Itália e Grécia, incluindo o Iscte, a Universidade de Palermo e a Universidade de Atenas.

A iniciativa terá o primeiro evento em Portugal nos dias 27 e 28 de maio, através do seminário "Desinformação na Nova Era Digital", que abordará temas como os desafios da literacia mediática, o impacto da Inteligência Artificial (IA) e os riscos associados à circulação de informação em ambiente digital.

Segundo o coordenador do projeto em Portugal, Tiago Lapa, investigador do CIES-Iscte, "combater a desinformação exige mais do que verificar factos".

"Exige formar cidadãos críticos, conscientes e capazes de compreender os mecanismos invisíveis que moldam a informação que consomem", afirmou, citado em comunicado.

O projeto prevê a realização "workshops", "webinars", debates públicos e uma conferência final, a realizar nos três países que integram o consórcio (Portugal, Itália e Grécia).

Além do Iscte, participam no consórcio português a Aproximar -- Cooperativa de Solidariedade Social, enquanto do lado internacional integram ainda o Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci e o Athens Lifelong Learning Institute.

Com duração prevista de 24 meses, o FAMA começou em fevereiro de 2026 e inspira-se na figura mitológica de Fama, deusa dos rumores e da circulação de informação.

O seminário em Lisboa contará com investigadores, jornalistas e especialistas em comunicação e media, entre os quais representantes do CENJOR, do jornal Público, da agência Lusa e do Obercom.

A participação é gratuita.

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