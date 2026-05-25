PSP descobre plantação de papoilas do ópio em Sintra e detém dois homens

Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) suspeitos de cultivarem uma plantação ilegal de papoilas do ópio com cerca de 300 metros quadrados em Casal de Cambra, no concelho de Sintra.

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Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a descoberta foi feita durante ações de patrulhamento preventivo realizadas pela Divisão Policial de Sintra.

A operação envolveu agentes da 86.ª Esquadra de Casal de Cambra, com o apoio da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Sintra, que detiveram os dois suspeitos por alegadamente cultivarem e manterem a plantação.

A PSP explica que o ópio é produzido através de um processo químico a partir desta planta e pode ser utilizado, por exemplo, para a produção de heroína.

Durante a operação foram apreendidos 27,7 quilos de cápsulas de papoila do ópio, numa área de cultivo com aproximadamente 300 metros quadrados.

Na sequência da intervenção policial, foi ainda realizada uma busca à residência dos suspeitos, onde as autoridades encontraram uma segunda plantação da mesma planta no quintal da moradia, além de 1.510 euros em dinheiro e diversos utensílios relacionados com o manuseamento das plantas.

A investigação prossegue.