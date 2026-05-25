PSP detém seis pessoas com documentos falsos no Aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou este domingo sete cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por utilização de documentação falsa no controlo fronteiriço.

Segundo a PSP, a operação foi conduzida pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço de Lisboa, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

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Os suspeitos foram abordados no Terminal 1 do aeroporto quando tentavam sair do espaço Schengen, alegadamente com destino à Irlanda, utilizando passaportes falsificados supostamente emitidos por autoridades de Hong Kong e da China.

Documentos revelaram indícios de fraude

A PSP explica que, durante as verificações efetuadas no controlo fronteiriço, os documentos apresentados revelaram sinais de falsificação.

Os passaportes foram depois analisados pelas equipas especializadas de inspeção e peritagem documental da polícia, que confirmaram a fraude.

Da operação resultaram seis detenções pelo crime de falsificação ou contrafação de documento.

Um sétimo cidadão, por ser menor de 16 anos, não foi detido, tendo sido encaminhado de acordo com os procedimentos legalmente previstos.

PSP identifica “modus operandi comum”

Segundo a autoridade, as diligências permitiram identificar “um modus operandi comum”, associado ao uso de documentação falsa para contornar os mecanismos de controlo fronteiriço e circular irregularmente entre países europeus.

Os detidos foram conduzidos às instalações policiais e posteriormente presentes à autoridade judiciária competente.

A Polícia de Segurança Pública sublinha que esta operação demonstra a importância da atuação especializada no controlo fronteiriço, através da análise comportamental, da verificação documental e da fiscalização direcionada de passageiros.

A PSP reafirma ainda o compromisso no combate à fraude documental e à utilização de documentos falsificados, destacando o contributo destas ações para o combate à criminalidade transfronteiriça e a segurança do espaço Schengen.