Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP detém seis pessoas com documentos falsos no Aeroporto de Lisboa

25 mai, 2026 - 11:50 • Olímpia Mairos

Grupo tentava sair do espaço Schengen com alegado destino à Irlanda. Um menor de 16 anos foi identificado, mas não detido.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou este domingo sete cidadãos estrangeiros no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por utilização de documentação falsa no controlo fronteiriço.

Segundo a PSP, a operação foi conduzida pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço de Lisboa, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os suspeitos foram abordados no Terminal 1 do aeroporto quando tentavam sair do espaço Schengen, alegadamente com destino à Irlanda, utilizando passaportes falsificados supostamente emitidos por autoridades de Hong Kong e da China.

Documentos revelaram indícios de fraude

A PSP explica que, durante as verificações efetuadas no controlo fronteiriço, os documentos apresentados revelaram sinais de falsificação.

Os passaportes foram depois analisados pelas equipas especializadas de inspeção e peritagem documental da polícia, que confirmaram a fraude.

Da operação resultaram seis detenções pelo crime de falsificação ou contrafação de documento.

Um sétimo cidadão, por ser menor de 16 anos, não foi detido, tendo sido encaminhado de acordo com os procedimentos legalmente previstos.

PSP identifica “modus operandi comum”

Segundo a autoridade, as diligências permitiram identificar “um modus operandi comum”, associado ao uso de documentação falsa para contornar os mecanismos de controlo fronteiriço e circular irregularmente entre países europeus.

Os detidos foram conduzidos às instalações policiais e posteriormente presentes à autoridade judiciária competente.

A Polícia de Segurança Pública sublinha que esta operação demonstra a importância da atuação especializada no controlo fronteiriço, através da análise comportamental, da verificação documental e da fiscalização direcionada de passageiros.

A PSP reafirma ainda o compromisso no combate à fraude documental e à utilização de documentos falsificados, destacando o contributo destas ações para o combate à criminalidade transfronteiriça e a segurança do espaço Schengen.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 25 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?