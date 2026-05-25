Roubados dados de mais de 100 mil utentes do SNS, diz Judiciária

Os dados de mais de 100 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram roubados do sistema, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ). Os piratas informáticos poderão ter utilizado inteligência artificial. "A intrusão comprometeu dados pessoais de um número muito alargado de utentes disseminados por todo o território nacional, incluindo as ilhas", disse o diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime da PJ, José Ribeiro, em conferência de imprensa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A PJ tem recebido "diariamente muitas centenas, senão milhares de comunicações" relacionadas com este incidente de segurança informática. De acordo com José Ribeiro, "o processo de exfiltração dos dados já estará sanado, já terá sido sanado pelos serviços e estão mobilizados todos os meios necessários à investigação e à proteção dos direitos dos cidadãos".

A Polícia Judiciária foi alertada pelo SNS na madrugada do dia 20 para 21 da passada semana, após ter sido "detetado um acesso indevido a registos de saúde eletrónicos de utentes do SNS, incluindo dados pessoais de menores". De acordo com José Ribeiro, o acesso terá sido realizado através de credenciais comprometidas de um profissional de saúde. "Tendo em atenção a gravidade do sucedido, foi aberto de imediato um processo-crime para investigação", afirmou. "Foi possível saber que um agente malicioso terá obtido as credenciais desse profissional de saúde, sem que existisse relação clínica ou terapêutica que o justificasse, utilizando-as depois para aceder massivamente a registos administrativos de utentes através da plataforma de registo de saúde eletrónico", sublinhou o o diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime da PJ. As credenciais foram desativadas, os acessos anómalos foram bloqueados e foram recolhidas "máquinas comprometidas e outros elementos" no âmbito da investigação. Até ao momento, não há qualquer pista sobre o pirata informático que roubou os dados.

O caso foi denunciado na semana passada. Vários utentes relataram nas redes sociais alegados acessos indevidos a processos clínicos de crianças através da plataforma SNS 24. Alguns utilizadores afirmam ter recebido notificações a indicar consultas aos registos médicos em diferentes locais do país.