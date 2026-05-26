11 mortos e quase 24 mil infrações marcam semana trágica nas estradas portuguesas

Onze pessoas morreram e outras 58 sofreram ferimentos graves nos 2.731 acidentes rodoviários registados em Portugal entre os dias 19 e 25 de maio, período em que decorreu a campanha nacional de fiscalização “Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida”, promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

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Os dados agora divulgados pelas autoridades revelam um cenário preocupante de sinistralidade rodoviária, sobretudo tendo em conta que, apesar de terem ocorrido menos acidentes face ao período homólogo de 2025, registaram-se mais duas vítimas mortais. Segundo o balanço oficial, houve ainda 886 feridos leves em todo o território nacional.

A campanha teve como principal foco os veículos de duas rodas a motor — motociclos e ciclomotores — considerados particularmente vulneráveis em contexto de acidente. Durante a operação, que decorreu nos distritos de Bragança, Guarda e Lisboa, as autoridades fiscalizaram presencialmente 54.945 veículos e condutores, tendo sido detetadas 23.769 infrações rodoviárias.

Entre as infrações mais frequentes destacaram-se o excesso de velocidade, a ausência ou incorreta utilização de capacete, ultrapassagens perigosas, irregularidades relacionadas com documentos e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e utilização indevida do telemóvel durante a condução.

No Continente concentraram-se a maioria dos acidentes e vítimas. Foram registados 2.603 acidentes, correspondendo a 95% do total nacional, dos quais resultaram nove mortos, 55 feridos graves e 846 feridos leves. Já nas Regiões Autónomas contabilizaram-se 128 acidentes, com duas vítimas mortais, três feridos graves e 40 feridos leves.

Sob jurisdição da GNR ocorreram 1.688 acidentes, que provocaram oito vítimas mortais e 48 feridos graves. Na área de atuação da PSP verificaram-se 1.403 acidentes, dos quais resultaram três mortos e dez feridos graves.

Além da vertente fiscalizadora, a campanha incluiu ações de sensibilização dirigidas a motociclistas e passageiros. Cerca de 500 pessoas foram abordadas pelas autoridades, que transmitiram recomendações relacionadas com o uso correto do capacete, condução defensiva, respeito pelas regras de trânsito e manutenção de distâncias de segurança.

Na nota oficial, as autoridades sublinham que os utilizadores de veículos de duas rodas enfrentam riscos acrescidos em caso de acidente e apelam à responsabilidade de todos os condutores. “A sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade”, referem ANSR, GNR e PSP, defendendo que as consequências mais graves podem ser evitadas “através da adoção de comportamentos responsáveis e seguros por todos os utilizadores da estrada”.

Os números históricos reforçam a preocupação das entidades responsáveis. Entre 2023 e 2025 registaram-se 34.177 acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 439 mortos, 3.028 feridos graves e 34.514 feridos leves.

“A maioria destas vítimas são condutores e passageiros de veículos de duas rodas a motor, mas também estão incluídos nestes valores outros envolvidos nestes acidentes, como peões e ocupantes de outros veículos”, indicam as autoridades.