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Corpo de estudante encontrado no rio Mondego

26 mai, 2026 - 16:58 • Lusa

Jovem estudante de Erasmus estava dado como desaparecido desde domingo.

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Os Bombeiros Sapadores de Coimbra localizaram esta terça-feira à tarde no rio Mondego o corpo de um jovem nigeriano de 27 anos, estudante de Erasmus, que estava dado como desaparecido desde domingo.

Segundo o comandante José Palrilha, cerca das 15h15, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores no fundo do rio, junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita.

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As buscas decorriam desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".

A operação começou por decorrer junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante.

Às 15h50, o corpo ainda não tinha sido retirado do rio Mondego, aguardando-se pelas perícias das autoridades competentes para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.

O estudante estava desaparecido desde o início da noite de domingo, quando mergulhou no Mondego durante a Queima das Fitas.

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