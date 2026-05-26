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Coimbra
Corpo de estudante encontrado no rio Mondego
26 mai, 2026 - 16:58 • Lusa
Jovem estudante de Erasmus estava dado como desaparecido desde domingo.
Os Bombeiros Sapadores de Coimbra localizaram esta terça-feira à tarde no rio Mondego o corpo de um jovem nigeriano de 27 anos, estudante de Erasmus, que estava dado como desaparecido desde domingo.
Segundo o comandante José Palrilha, cerca das 15h15, o corpo foi encontrado pelos mergulhadores no fundo do rio, junto ao parque infantil do Parque Verde do Mondego, na margem direita.
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As buscas decorriam desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".
A operação começou por decorrer junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante.
Às 15h50, o corpo ainda não tinha sido retirado do rio Mondego, aguardando-se pelas perícias das autoridades competentes para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.
O estudante estava desaparecido desde o início da noite de domingo, quando mergulhou no Mondego durante a Queima das Fitas.
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