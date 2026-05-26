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Alcácer do Sal

Crianças francesas abandonadas vão regressar a França

26 mai, 2026 - 11:54 • Lusa

Os dois irmãos menores franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal vão ficar ao cuidado dos serviços do apoio social de Colmar.

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Os dois irmãos menores franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal vão regressar a França, ficando ao cuidado dos serviços do apoio social de Colmar, anunciou esta terça-feira o Tribunal de Setúbal.

De acordo com uma nota enviada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), as autoridades francesas, "através dos mecanismos de cooperação judiciária, comunicaram ter tomado a decisão provisória de colocação destas crianças aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar enquanto procedem à avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições destes para acolher as crianças".

Com este pedido, o "Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém decidiu o regresso das crianças ao seu Estado da residência habitual", França, para que sejam determinadas as respetivas medidas de proteção.

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