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Alcácer do Sal
Crianças francesas abandonadas vão regressar a França
26 mai, 2026 - 11:54 • Lusa
Os dois irmãos menores franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal vão ficar ao cuidado dos serviços do apoio social de Colmar.
Os dois irmãos menores franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal vão regressar a França, ficando ao cuidado dos serviços do apoio social de Colmar, anunciou esta terça-feira o Tribunal de Setúbal.
De acordo com uma nota enviada pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), as autoridades francesas, "através dos mecanismos de cooperação judiciária, comunicaram ter tomado a decisão provisória de colocação destas crianças aos cuidados dos serviços de apoio social de Colmar enquanto procedem à avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições destes para acolher as crianças".
Com este pedido, o "Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém decidiu o regresso das crianças ao seu Estado da residência habitual", França, para que sejam determinadas as respetivas medidas de proteção.
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