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Criminalidade
Detido por suspeita de roubar turistas no Aeroporto de Lisboa
26 mai, 2026 - 19:41 • Catarina Magalhães
Crimes também podem ter sido praticados pelo homem de 52 anos noutros "locais frequentados por turistas, nomeadamente hotéis e gares ferroviárias, aproveitando momentos de distração das vítimas".
A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 52 anos suspeito de roubar malas, dinheiro e outros bens a vários turistas ao longo dos últimos meses no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Segundo as autoridades, o alegado autor dos furtos pode ter causado prejuízos de cerca de 35 mil euros.
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A detenção aconteceu no sábado passado enquanto foi apanhado em flagrante a roubar cerca de 2.100 euros em bens a um turista norte-americano que tinha acabado de chegar a Portugal.
Ao todo, o suspeito pode ter cometido 16 crimes, sendo a maioria "roubo de malas e bagagens no interior do Aeroporto Humberto Delgado, incidindo sobretudo sobre cidadão estrangeiros em contexto de chegada a território nacional".
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A investigação apurou ainda que os crimes também podem ter sido praticados noutros "locais frequentados por turistas, nomeadamente hotéis e gares ferroviárias, aproveitando momentos de distração das vítimas".
Até ao momento, o homem foi levado a tribunal para o primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.
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