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Operação “Golden Girls”

Duas mulheres detidas no aeroporto de Lisboa com mais de 231 mil doses de cocaína

26 mai, 2026 - 15:47 • Olímpia Mairos

Uma das suspeitas ficou em prisão preventiva, enquanto a outra saiu em liberdade sujeita a termo de identidade e residência, após primeiro interrogatório judicial.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de duas cidadãs estrangeiras, de 50 e 63 anos, suspeitas de tráfico internacional de droga, no âmbito da operação “Golden Girls”, realizada no aeroporto de Lisboa.

Em comunicado, a PJ adianta que a operação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, permitiu intercetar uma significativa quantidade de cocaína que se destinava ao mercado europeu, embora não tenham sido divulgados mais detalhes sobre a rota utilizada pela rede criminosa.

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A nota acrescenta ainda que o estupefaciente apreendido “dada a sua extrema pureza, seria suficiente para a composição de, pelo menos, 231.550 doses individuais”, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição.

As duas suspeitas foram presentes a primeiro interrogatório judicial. De acordo com a Polícia Judiciária, uma das detidas ficou em prisão preventiva, enquanto a outra ficou sujeita a termo de identidade e residência.

“A investigação prossegue”, acrescenta a PJ, sublinhando que o inquérito está a ser dirigido pelo DIAP de Lisboa.

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