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Emails contradizem MAI sobre demissão de António Pombeiro e polémica na SIRESP

26 mai, 2026 - 10:47 • Olímpia Mairos

Emails a que a Lusa teve acesso contradizem a versão do Ministério da Administração Interna e indicam que António Pombeiro já associava o primeiro pedido de exoneração a alegadas irregularidades na SIRESP, liderada por Paulo Viegas Nunes.

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O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna demissionário, António Pombeiro, contradiz a versão apresentada pelo ministro da Administração Interna relativamente ao primeiro pedido de exoneração, alegadamente relacionado com irregularidades na gestão da SIRESP sob liderança de Paulo Viegas Nunes.

Num esclarecimento divulgado na segunda-feira, o gabinete do ministro Luís Neves afirmou que António Pombeiro apresentou um primeiro pedido de demissão a 28 de abril, antes de ser conhecida a escolha de Viegas Nunes para a administração da SIRESP, alegando nessa altura “motivos diferentes dos que estão agora em causa”.

No entanto, uma troca de emails a que a Lusa teve acesso desmente essa versão do Ministério da Administração Interna, indicando que as preocupações relacionadas com alegadas irregularidades na SIRESP já estariam presentes no primeiro pedido de exoneração.

A demissão de António Pombeiro foi confirmada este domingo pelo Ministério da Administração Interna, que revelou tratar-se do segundo pedido apresentado no espaço de cerca de um mês. Segundo o gabinete ministerial, o secretário-geral adjunto pediu inicialmente a exoneração a 28 de abril e reiterou o pedido na passada sexta-feira, 22 de maio, tendo esta última demissão sido aceite.

António Pombeiro pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do General Viegas Nunes [para presidente da SIRESP], e de novo na passada sexta-feira, dia 22 de maio, tendo esta última sido aceite”, indicou fonte oficial do MAI à Renascença.

Quanto às razões concretas da saída, o ministério remete esclarecimentos para o próprio ex-responsável. “Compete ao próprio secretário-geral adjunto, agora demissionário, pronunciar-se sobre os mesmos, não cabendo ao Ministério da Administração Interna elencá-los ou comentá-los”, refere o comunicado enviado à Lusa.

Num esclarecimento sobre a demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, e a nomeação do Major-General Paulo Viegas Nunes para o conselho de administração da Siresp S.A, Luís Neves refere que "mantém absoluta confiança" em Viegas Nunes para o exercício das funções de presidente da empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

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