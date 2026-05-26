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Emails contradizem MAI sobre demissão de António Pombeiro e polémica na SIRESP
26 mai, 2026 - 10:47 • Olímpia Mairos , com Lusa
Emails a que a Lusa teve acesso contradizem a versão do Ministério da Administração Interna e indicam que António Pombeiro já associava o primeiro pedido de exoneração a alegadas irregularidades na SIRESP, liderada por Paulo Viegas Nunes.
O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna demissionário, António Pombeiro, contradiz a versão apresentada pelo ministro da Administração Interna relativamente ao primeiro pedido de exoneração, alegadamente relacionado com irregularidades na gestão da SIRESP sob liderança de Paulo Viegas Nunes.
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