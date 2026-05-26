Emails contradizem MAI sobre demissão de António Pombeiro e polémica na SIRESP

Num esclarecimento divulgado na segunda-feira, o gabinete do ministro Luís Neves afirmou que António Pombeiro apresentou um primeiro pedido de demissão a 28 de abril, antes de ser conhecida a escolha de Viegas Nunes para a administração da SIRESP, alegando nessa altura “motivos diferentes dos que estão agora em causa”.

No entanto, uma troca de emails a que a Lusa teve acesso desmente essa versão do Ministério da Administração Interna, indicando que as preocupações relacionadas com alegadas irregularidades na SIRESP já estariam presentes no primeiro pedido de exoneração.

A demissão de António Pombeiro foi confirmada este domingo pelo Ministério da Administração Interna, que revelou tratar-se do segundo pedido apresentado no espaço de cerca de um mês. Segundo o gabinete ministerial, o secretário-geral adjunto pediu inicialmente a exoneração a 28 de abril e reiterou o pedido na passada sexta-feira, 22 de maio, tendo esta última demissão sido aceite.

“António Pombeiro pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do General Viegas Nunes [para presidente da SIRESP], e de novo na passada sexta-feira, dia 22 de maio, tendo esta última sido aceite”, indicou fonte oficial do MAI à Renascença.

Quanto às razões concretas da saída, o ministério remete esclarecimentos para o próprio ex-responsável. “Compete ao próprio secretário-geral adjunto, agora demissionário, pronunciar-se sobre os mesmos, não cabendo ao Ministério da Administração Interna elencá-los ou comentá-los”, refere o comunicado enviado à Lusa.

Num esclarecimento sobre a demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, e a nomeação do Major-General Paulo Viegas Nunes para o conselho de administração da Siresp S.A, Luís Neves refere que "mantém absoluta confiança" em Viegas Nunes para o exercício das funções de presidente da empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

