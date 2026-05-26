ERSE: Apagão foi "evento excecional" sem direito a compensações automáticas

O apagão de 28 de abril do ano passado foi um "evento excecional" sem direito a compensações automáticas aos 6,4 milhões de clientes afetados em todo o país, conclui a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). "A evidência disponível demonstra que o incidente resultou de circunstâncias excecionais associadas ao funcionamento interligado do sistema elétrico ibérico, com origem em Espanha, concluindo-se que se tratou de uma ocorrência exógena e extraordinária", refere o regulador, em comunicado enviado às redações.

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Por se tratar de uma situação "excecional", o apagão que deixou Portugal sem energia elétrica durante cerca de 11 horas não é motivo para compensações automáticas aos clientes. "Em consequência, o incidente não deve ser considerado para efeitos do cálculo dos indicadores de qualidade de serviço prestada pelos operadores de rede, não havendo assim direito ao pagamento de compensações individuais aos clientes pelo incumprimento dos critérios de qualidade de serviço", sustenta a ERSE.

Apesar de não haver direito a compensações automáticas, a ERSE sublinha que os consumidores podem intentar ações judiciais ou arbitrais em Portugal ou em Espanha para reclamar indemnizações por prejuízos concretos, que serão avaliadas caso a caso. O regulador nota ainda que, no quadro legal português, o direito de indemnização por responsabilidade extracontratual prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete, embora possam aplicar-se prazos e pressupostos diferentes no direito espanhol. A decisão da ERSE surge na sequência dos pedidos apresentados pela REN — Rede Elétrica Nacional e pela E-Redes, operadores das redes de transporte e distribuição de eletricidade, ao abrigo do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás. Entre os fundamentos para esta classificação, a ERSE aponta a baixa probabilidade de ocorrência do evento, referindo que, nos últimos 16 anos, não foi identificado qualquer incidente comparável em extensão geográfica e efeito sistémico.

Além disso, lembra que o relatório final do painel de peritos (ENTSO-E), publicado em 20 de março de 2026, destaca também a natureza inédita e extrema do incidente, descrevendo-o como o mais grave ocorrido na Europa nos últimos 20 anos. A ERSE considera que não seria economicamente razoável exigir a adoção de medidas capazes de evitar a totalidade das consequências do evento, tendo em conta a sua escala, rapidez de propagação e origem externa ao Sistema Elétrico Nacional. O regulador concluiu também que o evento e as suas consequências “não são imputáveis” aos operadores das redes afetadas, por não resultarem de “ação, omissão ou incumprimento das obrigações técnicas e operacionais”.