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Acidente
Estudante desaparecido está a ser procurado no rio Mondego
26 mai, 2026 - 10:50 • Lusa
A operação decorre junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante de 27 anos.
Um jovem estrangeiro, estudante de Erasmus, terá desaparecido há cerca de 24 horas junto ao Mondego. Assim, os Bombeiros Sapadores de Coimbra estão desde a madrugada desta terça-feira a fazer buscas no rio na tentativa de localizarem o jovem.
O comandante José Palrilha disse à agência Lusa que as buscas decorrem desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".
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A operação decorre junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante de 27 anos.
Nas buscas, que se vão estender durante o dia, os Bombeiros Sapadores de Coimbra têm dois mergulhadores e dois operacionais de apoio.
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