Estudante desaparecido está a ser procurado no rio Mondego

Um jovem estrangeiro, estudante de Erasmus, terá desaparecido há cerca de 24 horas junto ao Mondego. Assim, os Bombeiros Sapadores de Coimbra estão desde a madrugada desta terça-feira a fazer buscas no rio na tentativa de localizarem o jovem.

O comandante José Palrilha disse à agência Lusa que as buscas decorrem desde as 6h00, a pedido da PSP, "altura em que houve condições de visibilidade".

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A operação decorre junto ao Clube Náutico, na margem esquerda do rio, próximo do local onde ficaram os pertences do estudante de 27 anos.

Nas buscas, que se vão estender durante o dia, os Bombeiros Sapadores de Coimbra têm dois mergulhadores e dois operacionais de apoio.