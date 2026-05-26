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Homem encontrado morto em zona de lodo no Seixal

26 mai, 2026 - 21:57 • Lusa

Vítima encontrada na Ponta dos Corvos. Autoridades desconhecem "as causas na origem da ocorrência".

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Um homem de 27 anos morreu esta terça-feira na Ponta dos Corvos, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, onde foi encontrado numa zona de lodo, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 17h25, para um homem, de nacionalidade cabo-verdiana, que se encontrava inconsciente numa zona de lodo, na Ponta dos Corvos, referiu em comunicado a AMN, acrescentando que se desconhecem "as causas na origem da ocorrência".

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Para o local foram enviados elementos do comando local da Polícia Marítima de Lisboa, da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora, dos Bombeiros Voluntários da Ajuda e do INEM.

"À chegada ao local, os Bombeiros Mistos procederam à remoção da vítima do lodo, tendo constatado que já se encontrava sem sinais de vida", pode ler-se.

A AMN disse ainda que o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM e, após contacto com o Ministério público, o corpo foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa pelos Bombeiros Voluntários da Ajuda.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima também foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.

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