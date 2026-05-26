- Noticiário das 17h
- 26 mai, 2026
-
Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entrega-se às autoridades
26 mai, 2026 - 16:18 • Ricardo Vieira
Acompanhado pelo advogado, o suspeito entregou-se a militares da Guarda Nacional Republicana.
O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, há duas entregou-se esta terça-feira às autoridades.
Acompanhado pelo advogado, o suspeito entregou-se a militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) que o aguardavam à porta do tribunal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O arguido, de 37 anos, protagonizou uma fuga aparatosa do tribunal de Ponte de Sor, no dia 13 de maio, com a ajuda de um grupo de pessoas.
É suspeito do crime de homicídio na forma tentada. Vai ficar agora a conhecer as medidas de coação.
Na semana passada, o homem publicou um vídeo nas redes sociais a anunciar que se ia entregar às autoridades e a denunciar ameaças à sua família.
De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, no dia da fuga, o incidente de segurança no Tribunal de Ponte de Sor ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial.
Detido foge do Tribunal de Ponte de Sor entre "disparos"
Fonte da GNR disse à Renascença que militares da G(...)
A mesma fonte relatou que foram efetuados "vários disparos" no interior e nas imediações do edifício, tendo os militares da GNR presentes no tribunal iniciado a perseguição ao suspeito.
Fonte da GNR disse à Renascença que os disparos foram realizados pelos guardas e que a fuga contou com a ajuda de três cúmplices. O suspeito tem 37 anos e escapou numa viatura.
Em comunicado enviado à Renascença, o Conselho Superior de Magistratura (CSM) disse que, "nos últimos meses, tinham sido já registados vários episódios de distúrbios e agressões associados à presença de grupos rivais em tribunais da comarca, situações que chegaram a exigir intervenção policial".
Na sequência dessas ocorrências, "os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial".
No passado mês de abril, refere o CSM, a comarca de Portalegre "tinha já reportado preocupações relacionadas com as condições de segurança em tribunais sem vigilância permanente".
- Noticiário das 17h
- 26 mai, 2026
-