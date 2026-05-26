Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor entrega-se às autoridades

O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, há duas entregou-se esta terça-feira às autoridades.

Acompanhado pelo advogado, o suspeito entregou-se a militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) que o aguardavam à porta do tribunal.

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O arguido, de 37 anos, protagonizou uma fuga aparatosa do tribunal de Ponte de Sor, no dia 13 de maio, com a ajuda de um grupo de pessoas.

É suspeito do crime de homicídio na forma tentada. Vai ficar agora a conhecer as medidas de coação.

Na semana passada, o homem publicou um vídeo nas redes sociais a anunciar que se ia entregar às autoridades e a denunciar ameaças à sua família.

De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, no dia da fuga, o incidente de segurança no Tribunal de Ponte de Sor ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial.