Hospital de Faro não aceita grávida em trabalho de parto

O Hospital de Faro recusou a entrada a uma grávida em trabalho de parto na passada sexta-feira, noticiou esta terça-feira a SIC Notícias.

A mulher de 37 anos, grávida de 40 semanas, deslocou-se ao hospital pelos seus próprios meios e não tinha sido encaminhada pela Linha SNS 24.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Hospital de Faro não aceitou a admissão nas urgências e a grávida acabou por ligar para o 112.

Na altura, o bloco de partos estava encerrado e a única obstetra de serviço responderia apenas a casos de risco previamente identificados.



Foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e a grávida acabou por fazer uma nova viagem até ao Hospital de Portimão.

Após uma deslocação de 70 quilómetros, a mulher deu à luz, o parto correu bem e a criança nasceu saudável.

Cidade pela SIC Notícias, a Unidade Local de Saúde do Algarve defendeu a opção, porque a grávida era saudável, a gravidez de termo e acompanhada.