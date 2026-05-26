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Hospital de Faro não aceita grávida em trabalho de parto
26 mai, 2026 - 22:20 • Ricardo Vieira
A mulher deslocou-se ao hospital pelos seus próprios meios e não tinha sido encaminhada pela Linha SNS 24.
O Hospital de Faro recusou a entrada a uma grávida em trabalho de parto na passada sexta-feira, noticiou esta terça-feira a SIC Notícias.
A mulher de 37 anos, grávida de 40 semanas, deslocou-se ao hospital pelos seus próprios meios e não tinha sido encaminhada pela Linha SNS 24.
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O Hospital de Faro não aceitou a admissão nas urgências e a grávida acabou por ligar para o 112.
Na altura, o bloco de partos estava encerrado e a única obstetra de serviço responderia apenas a casos de risco previamente identificados.
Foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e a grávida acabou por fazer uma nova viagem até ao Hospital de Portimão.
Após uma deslocação de 70 quilómetros, a mulher deu à luz, o parto correu bem e a criança nasceu saudável.
Cidade pela SIC Notícias, a Unidade Local de Saúde do Algarve defendeu a opção, porque a grávida era saudável, a gravidez de termo e acompanhada.
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