- Noticiário das 1h
- 26 mai, 2026
-
Resgate
Marinha resgata cinco tripulantes de embarcação à deriva ao largo da Madeira
26 mai, 2026 - 00:29 • Lusa
Tripulantes foram resgatados a cerca de 30 milhas náuticas (56 quilómetros) a norte da Madeira pelo navio NRP Zaire.
A Marinha Portuguesa resgatou no domingo cinco tripulantes de uma embarcação que se encontrava à deriva ao largo da Madeira, transportando-os para a ilha, onde foram entregues às autoridades competentes, foi anunciado na segunda-feira.
Em comunicado, a Marinha Portuguesa indica que os tripulantes foram resgatados a cerca de 30 milhas náuticas (56 quilómetros) a norte da Madeira pelo navio NRP Zaire.
O alerta foi dado às 18h00 de domingo, tendo sido ativados para o local o NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A Marinha acrescenta que a embarcação, que não tinha propulsão nem água potável, foi localizada cerca das 21h30.
Dia da Marinha. “Tem de partir de nós próprios uma capacidade de chegar a mais pessoas”
Chefe do Estado Maior da Armada quer chegar com ma(...)
O NRP Zaire resgatou os cinco tripulantes, de nacionalidade espanhola e marroquina, "que se encontravam bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica".
A embarcação foi transportada para a Madeira e os tripulantes foram entregues às autoridades competentes.
A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e iniciou as devidas diligências, refere ainda o comunicado.
- Noticiário das 1h
- 26 mai, 2026
-