Marinha resgata cinco tripulantes de embarcação à deriva ao largo da Madeira

26 mai, 2026 - 00:29 • Lusa

Tripulantes foram resgatados a cerca de 30 milhas náuticas (56 quilómetros) a norte da Madeira pelo navio NRP Zaire.

A Marinha Portuguesa resgatou no domingo cinco tripulantes de uma embarcação que se encontrava à deriva ao largo da Madeira, transportando-os para a ilha, onde foram entregues às autoridades competentes, foi anunciado na segunda-feira.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa indica que os tripulantes foram resgatados a cerca de 30 milhas náuticas (56 quilómetros) a norte da Madeira pelo navio NRP Zaire.

O alerta foi dado às 18h00 de domingo, tendo sido ativados para o local o NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

A Marinha acrescenta que a embarcação, que não tinha propulsão nem água potável, foi localizada cerca das 21h30.

O NRP Zaire resgatou os cinco tripulantes, de nacionalidade espanhola e marroquina, "que se encontravam bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica".

A embarcação foi transportada para a Madeira e os tripulantes foram entregues às autoridades competentes.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e iniciou as devidas diligências, refere ainda o comunicado.

