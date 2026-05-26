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Operação Águas Turvas
Mega operação da PJ na empresa Águas de Gaia resulta em 13 detidos
26 mai, 2026 - 10:00 • Hugo Monteiro , Daniela Espírito Santo , Liliana Monteiro com Lusa
Estarão a decorrer mais de 60 buscas, esta terça-feira, por suspeitas de crime económico.
Está a decorrer uma mega operação da Polícia Judiciária na empresa Águas de Gaia, em Vila Nova de Gaia.
A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada, no entretanto, pela Renascença.
Estarão a decorrer mais de 60 buscas, esta terça-feira, por suspeitas de crimes económicos, incluindo corrupção. Em causa estará a gestão autárquica de Eduardo Vítor Rodrigues e também de Luís Filipe Menezes - o anterior e o atual presidentes da autarquia.
A Agência Lusa recorda, igualmente, que, em setembro de 2025, o então presidente do Conselho de Administração da Águas de Gaia (ADGAIA), Miguel Lemos Rodrigues, já se encontrava suspensão de funções, e foi acusado pelo Ministério Público (MP) de corrupção e de outros crimes económicos, por alegada viciação das regras da contratação pública.
A investigação visa alegadas fraudes de vários milhões de euros. De acordo com o jornal, ao longo da operação poderão ser feitas mais de uma dezena de detenções.
As buscas estão a decorrer na empresa camarária, mas também noutras empresas e em domicílios.
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