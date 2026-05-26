Mega operação da PJ na empresa Águas de Gaia resulta em 13 detidos

Está a decorrer uma mega operação da Polícia Judiciária na empresa Águas de Gaia, em Vila Nova de Gaia.

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada, no entretanto, pela Renascença.

Estarão a decorrer mais de 60 buscas, esta terça-feira, por suspeitas de crimes económicos, incluindo corrupção. Em causa estará a gestão autárquica de Eduardo Vítor Rodrigues e também de Luís Filipe Menezes - o anterior e o atual presidentes da autarquia.

A Agência Lusa recorda, igualmente, que, em setembro de 2025, o então presidente do Conselho de Administração da Águas de Gaia (ADGAIA), Miguel Lemos Rodrigues, já se encontrava suspensão de funções, e foi acusado pelo Ministério Público (MP) de corrupção e de outros crimes económicos, por alegada viciação das regras da contratação pública.



A investigação visa alegadas fraudes de vários milhões de euros. De acordo com o jornal, ao longo da operação poderão ser feitas mais de uma dezena de detenções.

As buscas estão a decorrer na empresa camarária, mas também noutras empresas e em domicílios.