- Noticiário das 20h
- 26 mai, 2026
-
Menezes fala em “enorme polvo” na Câmara de Gaia
26 mai, 2026 - 19:58 • Ricardo Vieira
Autarca de Gaia aplaude megaoperação da Polícia Judiciária, nas Águas de Gaia, que resultou na detenção de 13 pessoas por suspeita dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de poder e branqueamento.
Existia um “enorme polvo” na Câmara de Vila Nova de Gaia, afirmou o autarca Luís Filipe Menezes em reação à operação “Águas Turvas” nas Águas de Gaia.
Luís Filipe Menezes aplaude, num vídeo divulgado no Facebook da Câmara de Gaia, a megaoperação da Polícia Judiciária, que resultou na detenção de 13 pessoas por suspeita dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de poder e branqueamento, estando em causa um valor global de oito milhões de euros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Estamos felizes com isto, não desejamos o mal de ninguém, mas há muito que vínhamos a dizer que tínhamos um enorme polvo semeado por tudo aquilo que é a construção do edifício municipal”, declarou o autarca.
Para Luís Filipe Menezes, a empresa Águas de Gaia “era um antro de ilegalidades, senão de corrupção, como havia também focos de corrupção noutras empresas municipais”.
As buscas relações com a empresa Águas de Gaia são “o corolário daquilo que nós já tínhamos apreendido, quando suspendemos mais de uma dezena de técnicos e afastámos outros”, sublinha o autarca.
Menezes sublinha que os factos em investigação na Operação Águas Turvas remontam entre 2023 e o dia em que entrou na autarquia e espera que a oposição assuma responsabilidades.
- Noticiário das 20h
- 26 mai, 2026
-