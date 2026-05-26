Menezes fala em “enorme polvo” na Câmara de Gaia

Existia um “enorme polvo” na Câmara de Vila Nova de Gaia, afirmou o autarca Luís Filipe Menezes em reação à operação “Águas Turvas” nas Águas de Gaia.



Luís Filipe Menezes aplaude, num vídeo divulgado no Facebook da Câmara de Gaia, a megaoperação da Polícia Judiciária, que resultou na detenção de 13 pessoas por suspeita dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, abuso de poder e branqueamento, estando em causa um valor global de oito milhões de euros.

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“Estamos felizes com isto, não desejamos o mal de ninguém, mas há muito que vínhamos a dizer que tínhamos um enorme polvo semeado por tudo aquilo que é a construção do edifício municipal”, declarou o autarca.

Para Luís Filipe Menezes, a empresa Águas de Gaia “era um antro de ilegalidades, senão de corrupção, como havia também focos de corrupção noutras empresas municipais”.

As buscas relações com a empresa Águas de Gaia são “o corolário daquilo que nós já tínhamos apreendido, quando suspendemos mais de uma dezena de técnicos e afastámos outros”, sublinha o autarca.

Menezes sublinha que os factos em investigação na Operação Águas Turvas remontam entre 2023 e o dia em que entrou na autarquia e espera que a oposição assuma responsabilidades.