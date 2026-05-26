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Onda de calor em Portugal. Temperaturas máximas sobem

26 mai, 2026 - 09:00 • Liliana Monteiro , João Malheiro

Desde as 09h00, estão sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja.

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Portugal vive neste momento uma onda de calor, assinalando esta terça-feira o sexto dia consecutivo de temperaturas quentes.

À Renascença, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Alexandra Fonseca aponta que esta terça-feira espera-se mais uma subida de temperaturas máximas, especialmente no litoral.

Desde as 09h00, estão sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja. Já a partir desta quarta-feira, o resto do país estará também sob aviso amarelo, à exceção de Faro.

Mesmo assim, haverá novas condições para aguaceiros por vezes fortes e trovoada, esta quarta-feira. Nos próximos dias, as temperaturas vão andar próximas dos 38 graus.

"Podemos ter momentos tropicais, em locais no Alentejo e interior do país", refere a especialista.

Alexandra Fonseca explica que as massas de água mais quente dos trópicos, de África, estão a ser transportada para o território português.

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