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PJ investiga duas queixas de violação na Queima das Fitas de Coimbra

26 mai, 2026 - 17:26 • Lusa

Duas jovens apresentaram queixas às autoridades por violação nas imediações da Praça da Canção, onde decorrem os concertos da Queima das Fitas.

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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar duas queixas de violação que terão ocorrido durante a noite de segunda-feira, durante a Queima das Fitas de Coimbra, afirmou esta terça-feira à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro.

De acordo com a mesma fonte, a PJ recebeu duas participações distintas de denúncia de violação durante a noite de segunda-feira.

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Segundo fonte da PJ, as duas possíveis vítimas que apresentaram queixa são do sexo feminino.

"A PJ está a realizar diligências de investigação", acrescentou a mesma fonte, escusando-se a adiantar mais informações sobre os dois casos.

O jornal Diário de Coimbra avançou esta terça-feira que duas jovens apresentaram queixas às autoridades por violação nas imediações da Praça da Canção, onde decorrem os concertos da Queima das Fitas.

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