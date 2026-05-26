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Justiça
Prisão preventiva para homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor
26 mai, 2026 - 23:13 • Ricardo Vieira
O arguido entregou-se às autoridades esta terça-feira, após duas semanas em fuga.
O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, e que se entregou esta terça-feira, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.
O advogado confirmou a medida de coação, em declarações aos jornalistas, e disse que ainda vai ponderar a possibilidade de recurso.
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O arguido fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, no passado dia 13, quando ser encontrava para ser interrogado num caso relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.
O homem, de 37 anos, deu entrada no Tribunal de Ponte de Sor durante a tarde acompanhado do advogado, sem registo de incidentes.
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