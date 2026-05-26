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Seis detidos por especulação com bilhetes para Bad Bunny

26 mai, 2026 - 19:19 • Fátima Casanova

Operação “Puerto Rico”. Os ingressos estavam à venda com valores muito acima do seu preço facial, com margens especulativas a oscilar entre os 120 e os 410 euros cada um.

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A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve seis pessoas por especulação de venda de bilhetes nas redes sociais para os concertos de Bad Bunny, desta terça e quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os ingressos estavam à venda com valores muito acima do seu preço facial, com margens especulativas a oscilar entre os 120 e os 410 euros cada um, indica a ASAE em comunicado.

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Os seis arguidos ficaram sujeitos "à medida de suspensão provisória dos processos, por períodos compreendidos entre 5 e 6 meses", na condição de pagarem valores entre os 400 e os 1.000 euros ou, então, execução de trabalho comunitário até 110 horas, refere a ASAE.

Como resultado da operação “Puerto Rico” foram ainda apreendidos 14 bilhetes.

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