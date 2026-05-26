Taxa de risco de pobreza na UE sobe 0,1 pontos para 16,3% em 2025

A taxa de pessoas em risco de pobreza na União Europeia aumentou em 2025 0,1 pontos percentuais, passando para 16,3% da população, o equivalente a 72,4 milhões de pessoas, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

De acordo com o boletim estatístico europeu, a percentagem de pessoas em risco de pobreza na UE tinha permanecido estável nos 16,2% em 2023 e 2024, registando agora uma ligeira subida.

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Já em Portugal, o indicador apresentou uma trajetória de descida nos últimos três anos: 17,0% em 2023, 16,6% em 2024 e 15,5% em 2025.

Entre os países da União Europeia, a Lituânia apresenta a maior taxa de população em risco de pobreza, com 22,6%, seguida da Letónia, com 22,0%, e da Bulgária, com 21,2%.

No extremo oposto surgem a República Checa, com 9,6%, a Bélgica, com 10,9%, e a Dinamarca, com 11,8%, registando os menores níveis de risco de pobreza.

A taxa de risco de pobreza é um indicador estatístico que mede a proporção de pessoas cujo rendimento disponível se encontra abaixo do limiar de pobreza definido em cada país.