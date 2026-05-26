Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Três feridos em atropelamento junto a escola de Paredes

26 mai, 2026 - 18:33 • Lusa

Menores foram transportados para o Hospital Padre Américo com ferimentos ligeiros.

A+ / A-

Três menores foram hospitalizados esta terça-feira com ferimentos ligeiros após um atropelamento com um motociclo, tendo sido transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, distrito do Porto, disse fonte dos bombeiros.

Segundo fonte dos Bombeiros de Paredes, os menores de 17, 12 e 13 anos foram transportados para o Hospital Padre Américo, com ferimentos ligeiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os dois jovens de 12 anos foram atropelados por um ciclomotor junto à Escola Básica 2/3 de Paredes, naquele concelho do distrito do Porto, confirmou à Lusa fonte do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR), e o mais velho conduzia a viatura.

A ocorrência aconteceu às 13h05 e, no local, além dos bombeiros, esteve a GNR de Paredes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?