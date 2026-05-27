Baldios de Covas do Barroso avançam em tribunal para travar nova servidão da mina de lítio em Boticas

A Comunidade Local dos Baldios de Covas do Barroso, no concelho de Boticas, entregou esta quarta-feira uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela para tentar travar a segunda servidão administrativa ligada ao projeto da mina do Barroso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A nova servidão administrativa autoriza a empresa Savannah Resources a entrar em terrenos privados e baldios, abrangendo cerca de 228 hectares nas localidades de Covas do Barroso e Romaínho, com o objetivo de realizar trabalhos de sondagem e estudos geotécnicos relacionados com a exploração de lítio no distrito de Vila Real.

Em comunicado, a comunidade de baldios explica que decidiu avançar para tribunal contra a medida publicada em Diário da República a 6 de maio e assinada pelo secretário de Estado Adjunto e da Energia, Jean Paulo Gil Barroca.

“Nós sabemos que nas cidades baldio quer dizer terreno abandonado. Mas aqui não é assim. Baldio quer dizer terra do povo, que não é nem do Estado nem privada. É da comunidade. E não está vazia. O nosso sustento depende dele”, afirmou Carlos Gonçalves, membro da direção do conselho diretivo dos baldios e comparte da comunidade.

“É um ataque ao nosso modo de vida”



O responsável destacou ainda que muitas famílias utilizam aqueles terrenos para atividades como pastoreio, apicultura, pesca e recolha de mato. “A servidão administrativa tira-nos o acesso ao baldio. É um ataque ao nosso modo de vida”, alertou.

Segundo a comunidade local, a providência cautelar pretende impedir o avanço de uma medida considerada “desproporcionada, mal fundamentada e gravemente lesiva” dos direitos dos compartes, dos recursos naturais e do modelo agrossilvopastoril da região.

Os baldios criticam também a dimensão da área abrangida pela nova servidão. De acordo com a mesma fonte, cerca de 217 hectares dizem respeito a zonas baldias, sendo que quase metade — 102,2 hectares — ficam fora da área de concessão do projeto mineiro. A empresa prevê instalar no local 51 plataformas de sondagem e 194 poços geotécnicos.