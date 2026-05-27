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Lisboa
Cascais pondera limitar consumo de álcool na via pública
27 mai, 2026 - 00:35 • Lusa
"O que se pretende é que quem quer consumir álcool o possa fazer, por exemplo, aqui na esplanada, que está devidamente licenciada e que tem as condições para se poder comer e beber na via pública", disse o presidente da Câmara de Cascais.
A Câmara de Cascais aprovou na terça-feira a revisão do regulamento municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que prevê a proibição do consumo de álcool na via pública fora de espaços licenciados.
A proposta foi aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, liderado pelo social-democrata Nuno Piteira Lopes.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Cascais explicou que a proposta segue um modelo semelhante ao aplicado em Lisboa e visa combater situações associadas ao consumo de álcool em espaços públicos.
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"O que se pretende é que quem quer consumir álcool o possa fazer, por exemplo, aqui na esplanada, que está devidamente licenciada e que tem as condições para se poder comer e beber na via pública", apontou.
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Segundo explicou Nuno Piteira Lopes, o objetivo é impedir que pessoas comprem bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e as consumam em praças, largos e outros espaços públicos do concelho.
O autarca justificou a medida com a existência de "estabelecimentos travestidos de supermercados" que, alegadamente, vendem álcool "a qualquer criança, a qualquer adulto, sem qualquer controlo de idade nem de horários".
"Ir ao supermercado comprar garrafas de litro e vir beber aqui para o meio dos Paços do Concelho, nós não queremos que isso aconteça", exemplificou.
O regulamento segue agora para consulta pública, durante um prazo de 30 dias, e terá ainda de regressar a reunião de câmara para aprovação final.
"Diria que até setembro conseguiremos ter o processo concluído", perspetivou.
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