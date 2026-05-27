Cascais pondera limitar consumo de álcool na via pública

A Câmara de Cascais aprovou na terça-feira a revisão do regulamento municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que prevê a proibição do consumo de álcool na via pública fora de espaços licenciados.

A proposta foi aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo municipal, liderado pelo social-democrata Nuno Piteira Lopes.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Cascais explicou que a proposta segue um modelo semelhante ao aplicado em Lisboa e visa combater situações associadas ao consumo de álcool em espaços públicos.

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"O que se pretende é que quem quer consumir álcool o possa fazer, por exemplo, aqui na esplanada, que está devidamente licenciada e que tem as condições para se poder comer e beber na via pública", apontou.