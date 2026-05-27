Caso de grávida no Hospital de Faro "não pode voltar a acontecer", diz ministra

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considera que não pode voltar a acontecer o caso da grávida em trabalho de parto que foi recusada pelo Hospital de Faro.

“A situação felizmente teve um desfecho feliz, o nascimento do bebé em segurança e a segurança da mãe, mas houve claramente uma situação que deve ser clarificada porque não pode voltar a acontecer”, disse a governante aos jornalistas à saída de uma conferência no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

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Apesar do pedido de clarificação, Ana Paula Martins recusa a abertura de um inquérito ao sucedido.

“Não podemos passar os dias a abrir inquéritos, a não ser nos casos em que claramente tem de haver inquéritos por entidades externas (...). Neste caso, não nos parece que seja essa a situação”, frisou.

A ministra da Saúde disse ainda que é preciso dar mais formação aos profissionais de saúde, recusando demissões na sequência de mais este caso.

Ana Paula Martins assume que, em último caso, a responsabilidade é sempre da ministra da Saúde.