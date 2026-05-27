DECO exige ao Estado compensações para quem perde voos devido ao controlo de fronteiras

A DECO defende a “criação de um mecanismo de compensação” para os passageiros que percam os voos devido às longas filas que se têm formado no controlo de fronteiras dos aeroportos.

Entende a Associação para a Defesa do Consumidor que “têm-se somado os constrangimentos nos diferentes aeroportos do país associados à implementação do sistema europeu de controlo de fronteiras”, sem que se tenha acautelado os direitos dos passageiros.

A DECO responsabiliza o Estado português pede compensações para os passageiros. O pedido já seguiu por carta para os Ministérios das Infraestruturas e da Administração Interna.

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Em declarações à Renascença, Paulo Fonseca, jurista da DECO, refere que em causa estão “serviços que dizem respeito a estas duas tutelas para que criem estes mecanismos de compensação e não obriguem os consumidores, que tenham sofrido os danos, a ter que se sujeitar às vias judiciais, que serão morosas para resolver um problema que não foi por eles criado”.

Paulo Fonseca diz que o primeiro alerta da DECO sobre a situação nos aeroportos “foi feito há dois anos sobre a necessidade de adotar soluções automatizadas e ter planos de contingência para assegurar que os passageiros consigam embarcar”.

Decorrido este tempo, o jurista da DECO lamenta que o “Governo ainda não tenha tido uma palavra para os passageiros, que estão a sofrer prejuízos”.

Paulo Fonseca diz que “o grande problema é que, se o passageiro não embarca, é considerado que a culpa é do próprio e não há uma indemnização que esteja prevista para o caso de o passageiro tenha de permanecer numa fila interminável e com isso acabe por perder o respetivo voo”.

Nestas declarações à Renascença, o jurista da DECO considera que é “fácil fazer as contas” para definir uma compensação, “basta pensar no valor do voo que o passageiro perdeu, se tinha outro voo a seguir, e um hotel para pernoitar, são danos patrimoniais factuais, que são claros e demonstráveis pelo consumidor”.