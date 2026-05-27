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Operação “Viriato”

Falsas vendas no Marketplace do Facebook: PJ detém suspeito de burlas de milhares de euros

27 mai, 2026 - 15:31 • Olímpia Mairos

Homem de 37 anos é suspeito de dezenas de burlas através de anúncios falsos de telemóveis e automóveis, causando prejuízos de milhares de euros às vítimas.

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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 37 anos, no distrito de Viseu, por suspeitas da prática reiterada de crimes de burla qualificada através de anúncios fraudulentos publicados no Marketplace do Facebook.

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Em comunicado, a PJ explica que a investigação, desenvolvida em articulação com o Ministério Público, permitiu apurar que o suspeito anunciava alegadas vendas de telemóveis e viaturas automóveis naquela plataforma digital, solicitando às vítimas pagamentos por transferência bancária ou através de MBWay.

Segundo as autoridades, “com o intuito de conferir credibilidade ao esquema fraudulento, remetia inclusivamente documentação de identificação”. No entanto, “após receber os montantes acordados, nunca procedia à entrega dos bens prometidos”.

No âmbito da operação policial, denominada “Viriato”, foram ainda cumpridos três mandados de busca domiciliária.

A PJ refere que, no decurso da investigação, foi possível relacionar o suspeito com “diversos inquéritos registados desde 2017”, estando em causa “prejuízos patrimoniais estimados em milhares de euros”.

Durante as diligências, os inspetores apreenderam “relevantes elementos probatórios”, nomeadamente equipamentos informáticos, telemóveis, documentação bancária e outros materiais considerados importantes para a investigação.

O detido, que já possui histórico de cumprimento de pena efetiva por crimes da mesma natureza, será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação é titulada pelo Ministério Público de Vila Verde.

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