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Fingia ser uma menina nas redes sociais: enfermeiro detido por suspeitas de pornografia de menores

27 mai, 2026 - 13:35 • Olímpia Mairos

Homem de 33 anos, enfermeiro e bombeiro voluntário, foi detido em flagrante pela PJ após serem encontrados dezenas de ficheiros de pornografia de menores em equipamentos informáticos apreendidos.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem de 33 anos suspeito da prática de vários crimes de pornografia de menores e, eventualmente, de abuso sexual de crianças, na localidade de Alfeizerão.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ explica que a investigação teve origem “num processo investigado por esta Polícia, em que foi identificado um perfil de uma rede social que aparentava ser falso e que exibia diversas imagens de crianças do sexo feminino”.

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Na sequência da investigação, foram solicitados mandados de busca domiciliária para a residência associada ao perfil identificado. A operação decorreu na zona oeste do país, onde os inspetores encontraram “um número anormal de equipamentos informáticos, na posse de uma única pessoa”.

Segundo a PJ, após a análise inicial aos equipamentos foram identificados “dezenas de ficheiros contendo pornografia de menores”, tendo sido ainda recolhidos indícios de que o suspeito “procedia à partilha desses ficheiros com outros utilizadores, através de plataformas digitais”.

As autoridades indicam que o alegado esquema passava por o homem fazer-se passar por uma menina nas redes sociais. “O modus operandi passava por utilizar os ficheiros de pornografia de menores nas conversas que mantinha com adultos e menores”, refere a PJ, acrescentando que o suspeito recorria inclusivamente a aplicações para alterar “a voz e a sua localização”.

Os equipamentos apreendidos serão agora alvo de perícias informáticas para determinar “a real dimensão e os contornos da atividade” investigada.

O detido, que é enfermeiro de profissão e bombeiro voluntário, será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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