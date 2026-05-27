- Edição da Noite
- 28 mai, 2026
-
Incêndio em Arouca mobiliza mais de 100 bombeiros
27 mai, 2026 - 21:01 • Redação, com Lusa
"Nesta altura, não temos indicação de que haja habitações em risco", afirma fonte da Proteção Civil.
Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde numa zona florestal do concelho de Arouca, no distrito de Aveiro, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Pelas 20h30, estavam mobilizados 124 operacionais, 34 viaturas e três meios aéreos. Com o cair da noite, as aeronaves vão deixar de operar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O alerta para um incêndio na freguesia de Escariz foi dado pelas 17h30.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse ao início da noite que, "nesta altura, não temos indicação de que haja habitações em risco".
O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca acrescenta, contudo, que "há coisas estranhas" na ocorrência. "Houve muitos focos de incêndio a surgir à mesma hora e isso não é natural, portanto as autoridades policiais agora vão investigar", salientou Sérgio Azevedo.
- Edição da Noite
- 28 mai, 2026
-