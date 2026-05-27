Militar da GNR de Mogadouro hospitalizado com "legionella"

Um militar da GNR afeto ao posto de Mogadouro está internado no Hospital de Bragança com "legionella", com os estado de saúde a evoluir favoravelmente, disse esta quarta-feira fonte oficial do Comando-Geral da Guarda.

Em declarações à agência Lusa, o oficial de relações publica do Comando-Geral da GNR disse que o militar não corre perigo, estando mesmo a aguardar alta, mas ainda não foi possível detetar a origem da doença. Acrescentou que só este militar está infetado.

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"Não sabemos se aconteceu nas nossas instalações ou se em algum sítio particular do militar. Os restantes militares que trabalham com ele, nenhum deles acusou "legionella", mas temos de ter em consideração que tudo isto poderá ainda estar em período de incubação, apesar de não haver mais manifestações [da doença] e mais não sabemos adiantar. Vamos aguardar os resultados das análises para saber o desfecho", explicou este oficial superior.

Segundo esta fonte da GNR, o militar pertence ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e presta serviço no Posto de Mogadouro, no distrito de Bragança.

À Lusa, o vice-presidente da Câmara de Mogadouro, Daniel Ribeiro, explicou que os boletins de análises das águas da aldeia onde reside o militar infetado são feitos com periodicidade e não apontam para a presença de qualquer bactéria do tipo da que provoca a "legionella".

Segundo o autarca, as colheitas que foram feitas no Posto da GNR onde o militar trabalha "não apontam para nenhuma desconformidade".

Tanto a GNR como a Saúde Pública vão continuar a acompanhar o caso.

As infeções por "legionella" são causadas pela bactéria Gram-negativa Legionella pneumophila e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.