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PJ detém mulher por tentar introduzir droga na prisão de Paços de Ferreira
27 mai, 2026 - 13:00 • Olímpia Mairos
Suspeita foi apanhada em flagrante pela PJ com canabinóides sintéticos, esteróides anabolizantes e heroína, acabando em prisão preventiva.
Uma mulher de 32 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tráfico de estupefacientes agravado e tráfico de substâncias e métodos proibidos, depois de alegadamente tentar introduzir droga no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.
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A detenção foi efetuada em flagrante delito pela Diretoria do Norte da PJ. Em comunicado, a polícia explica que a suspeita, residente na Póvoa de Varzim, tinha na sua posse “canabinóides sintéticos e esteróides anabolizantes”, substâncias que tentou fazer entrar no estabelecimento prisional.
Segundo a PJ, “diligências subsequentes levadas a cabo após a detenção permitiram ainda apreender heroína” que a suspeita guardava.
A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeita à medida de coação de prisão preventiva”, refere ainda a Polícia Judiciária.
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