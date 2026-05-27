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PJ detém mulher por tentar introduzir droga na prisão de Paços de Ferreira

27 mai, 2026 - 13:00 • Olímpia Mairos

Suspeita foi apanhada em flagrante pela PJ com canabinóides sintéticos, esteróides anabolizantes e heroína, acabando em prisão preventiva.

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Uma mulher de 32 anos foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de tráfico de estupefacientes agravado e tráfico de substâncias e métodos proibidos, depois de alegadamente tentar introduzir droga no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

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A detenção foi efetuada em flagrante delito pela Diretoria do Norte da PJ. Em comunicado, a polícia explica que a suspeita, residente na Póvoa de Varzim, tinha na sua posse “canabinóides sintéticos e esteróides anabolizantes”, substâncias que tentou fazer entrar no estabelecimento prisional.

Segundo a PJ, “diligências subsequentes levadas a cabo após a detenção permitiram ainda apreender heroína” que a suspeita guardava.

A mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeita à medida de coação de prisão preventiva”, refere ainda a Polícia Judiciária.

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