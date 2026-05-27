PJ detém neto de ama por suspeitas de abuso sexual de menor na Amadora

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 25 anos, fortemente indiciado pela prática de 11 crimes de abuso sexual de crianças agravados, alegadamente cometidos contra uma menor, atualmente com 11 anos, na Amadora.

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De acordo com o comunicado da PJ, os factos terão ocorrido entre novembro de 2018 e setembro de 2021, período em que a vítima tinha menos de seis anos. O suspeito é neto da ama que cuidava da criança.

A investigação foi desencadeada após uma comunicação do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, a 23 de abril, que dava conta de suspeitas de abusos ocorridos no passado, em contexto domiciliário.

“As diligências realizadas permitiram reunir elementos probatórios relevantes e identificar o presumível autor”, lê-se na nota.

A detenção foi efetuada fora de flagrante delito, tendo em conta a gravidade dos factos, a forte indiciação e o risco de continuidade da atividade criminosa. Segundo a PJ, o arguido residia na habitação da avó, que continua a exercer funções como ama, recebendo crianças.

“O perigo de repetição dos crimes foi um dos fatores que determinou a atuação imediata”, adianta a PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.