Tomar: Homem detido por abuso sexual de menor fica em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos suspeito da prática de vários crimes de natureza sexual contra uma menor de 15 anos, na cidade de Tomar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito está indiciado por “diversos crimes de cariz sexual, entre eles, abuso sexual de menores dependentes e pornografia de menores”, alegadamente cometidos contra a sua prima.

Segundo as autoridades, os crimes terão ocorrido entre março e maio deste ano, período durante o qual o arguido se terá aproveitado “da coabitação e da relação familiar” com a vítima.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, na sequência da denúncia apresentada às autoridades.

De acordo com a PJ, as diligências realizadas permitiram “a recolha de um relevante acervo de prova”, culminando na emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.