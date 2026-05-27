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Crime
Tomar: Homem detido por abuso sexual de menor fica em prisão preventiva
27 mai, 2026 - 12:25 • Olímpia Mairos
Os crimes terão ocorrido entre março e maio deste ano, período durante o qual o arguido se terá aproveitado “da coabitação e da relação familiar” com a vítima.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 35 anos suspeito da prática de vários crimes de natureza sexual contra uma menor de 15 anos, na cidade de Tomar.
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Em comunicado, a PJ explica que o suspeito está indiciado por “diversos crimes de cariz sexual, entre eles, abuso sexual de menores dependentes e pornografia de menores”, alegadamente cometidos contra a sua prima.
Segundo as autoridades, os crimes terão ocorrido entre março e maio deste ano, período durante o qual o arguido se terá aproveitado “da coabitação e da relação familiar” com a vítima.
A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, na sequência da denúncia apresentada às autoridades.
De acordo com a PJ, as diligências realizadas permitiram “a recolha de um relevante acervo de prova”, culminando na emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.
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