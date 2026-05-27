Trovoada junta-se ao calor no interior Norte e Centro a partir de quinta-feira

Até já, bom tempo? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma semana de calor e noites tropicais para todas as regiões de Portugal Continental, mas a trovoada também vai marcar presença no interior Norte e Centro do país.

À exceção de Faro, esta quarta-feira vai estar sob aviso amarelo e a culpa é da onda de calor, com temperaturas a atingir os 38ºC, principalmente na região de Trás-os-Montes, vale do Tejo e Alentejo.

Apesar do Algarve ser um distrito mais afastado destas previsões, o risco de incêndio rural é de "muito elevado a máximo", avançou a meteorologista do IPMA, Patrícia Gomes.

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A partir de quinta-feira, Bragança, Guarda, Vila Real e Viseu vão contar com "episódios de instabilidade atmosférica", como trovoada, nebulosidade e rajadas fortes de vento.

Há ainda possibilidade de que estes quatro distritos possam registar "aguaceiros sob a forma de granizo".